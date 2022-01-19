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費半指數重挫 台積電股價跌面臨17兆元市值保衛戰

2022/1/19 09:43（1/19 09:58 更新）
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台積電ADR重挫4.86%，台積電19日股價同步滑落，展開市值新台幣17兆元關卡保衛戰。（中央社檔案照片）
台積電ADR重挫4.86%，台積電19日股價同步滑落，展開市值新台幣17兆元關卡保衛戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹19日電）美股重挫，費城半導體指數大跌173.37點，跌幅4.44%，台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.86%，台積電今天股價同步滑落，展開市值新台幣17兆元關卡保衛戰。

高盛集團財報疲弱，加上市場預期美國聯邦準備理事會將加速升息，遏止通膨飆高，美債殖利率攀升，科技股湧現賣壓，美股重挫。道瓊工業指數下跌543.34點，跌幅1.51%；那斯達克指數重挫386.85點，跌幅2.6%。

費城半導體指數達跌173.37點，跌幅達4.44%。晶片股超微（AMD）下挫3.62%，高通（Qualcomm）下跌逾5%，台積電ADR滑落至133.83美元，下跌6.83美元，跌幅4.86%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達651元，下跌11元，市值縮水2852億元，跌破17兆元，滑落至16.88兆元，影響大盤指數約92點。

台積電自高點688元下滑達37元，吸引買盤湧入，台積電股價跌幅收斂，一度回升至660元，下跌2元，市值也回升至17兆元之上。（編輯：楊凱翔）1110119

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