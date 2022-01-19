國泰金：提供第一線員工KN95口罩、防護面罩

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（中央社記者蘇思云台北19日電）國泰金表示，將提供國泰世華銀行分行、國泰人壽服務據點第一線員工KN95口罩、防護面罩與醫用手套，優先給桃園、新竹地區分行；國壽桃園地區服務據點也會分流上班。

國泰金控今天發布相關聲明，因應疫情，國泰世華銀行分行的櫃台透明隔板維持擺設，也提供行員安全防護，優先針對桃園、新竹等疫情嚴峻區域15家分行，陸續提供行員KN95口罩、防護面罩與醫用手套。

國泰金表示，銀行分行會委外專業消毒，加強桃園地區分行消毒頻率，其餘分行也視需求彈性適時增加。

國泰金表示，國泰人壽服務據點也提供員工防疫裝備，櫃台服務人員需配戴KN95口罩或雙層醫用口罩、防護面罩（或護目鏡），櫃台透明隔板維持擺設。服務據點的引導人員也要配戴KN95口罩、防護面罩及醫用手套；桃園地區服務據點引導人員須加強裝備，穿著防護衣。

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此外，國泰人壽桃園地區服務據點會分流上班，70%實體辦公、30%居家辦公。

國泰金表示，客戶如果進入國泰世華銀行分行跟國泰人壽服務據點，客戶必須配戴口罩，且需要測量體溫、消毒雙手及掃描實聯制；等待區維持間隔就座、保持社交距離，目前也暫停提供書報雜誌，營業廳加強人流管制。依政府公告室內空間至少每人1.5公尺，職場環境每天至少3次清潔消毒，針對客戶經常接觸的物品，像是觸控平板、互動螢幕、櫃台桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完成後就消毒。（編輯：張均懋）1110119