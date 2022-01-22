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彭双浪：產業景氣將重回季節變化 內需逐步恢復

2022/1/22 12:32（1/22 12:51 更新）
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台北電玩展22日舉行開幕典禮，電腦公會理事長彭双浪表示，在克服萬難下推出實體展，以最高規格防疫措施「虛實整合」登場，行動遊戲成為今年展覽的亮點。中央社記者韓婷婷攝 111年1月22日
台北電玩展22日舉行開幕典禮，電腦公會理事長彭双浪表示，在克服萬難下推出實體展，以最高規格防疫措施「虛實整合」登場，行動遊戲成為今年展覽的亮點。中央社記者韓婷婷攝 111年1月22日
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪今天表示，在疫情趨緩後，預期今年恢復至疫情發生前2018年至2019年的景氣及季節性循還表現，內需也可望逐步恢復。

2022年台北國際電玩展今天開幕，彭双浪在開幕典禮後受訪表示，就台灣經濟來看，過去兩年疫情造成宅經濟需求帶動，以出口為主的相關產業都有不錯表現；但隨著疫情趨緩，會慢慢恢復到疫情前正常的生活，預料2022年將回到過去季節性需求的循環景氣；疫情高峰期過後，內需產業也有機會緩慢恢復。

彭双浪身為友達董事長，談及面板景氣及友達今年展望時表示，友達受惠於宅經濟需求，去年成績算是相當不錯；雖然供應鏈直到第3季仍相當緊張，也帶動面板價格調升，但因友達提早做好公司轉型，在供不應求的階段仍能快速因應，營運並沒有受到太大衝擊，2021年他給予團隊90分以上的高分。

彭双浪表示，從美國消費性電子展（CES）中BMW推出的可變色車體，傳達出顯示面板未來應用的無限可能；不過他認為，應用在車殻比較屬於概念性產品，畢竟在法律上仍有考量。他指出，面板產業已進入長期結構性調整，除了消費性產品外，同時朝向工業、車用與商務等更多價值鏈的提升與應用。

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他指出，友達去年終端應用的電視占比約2成，在高階電視長期需求配合下，未來目標盼維持此水準。他特別提到，看好未來車用顯示需求愈來愈重要，友達也有更多機會直接和車廠接觸。

彭双浪表示，電動車的發展，車用面板會有很大變化，每台車數量增加很多，單位系統面板也更大，規格更高，包括Mini LED及Micro LED都是未來趨勢；現在車用顯示器看到強光下對比度要求更高，Mini LED會見到大量成長，現在很多車廠接觸導入，預計今年少量出貨，明後年進入量產。（編輯：張良知）1110122

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