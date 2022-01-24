台積電設廠加持 高雄公寓漲勢六都最猛

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（中央社記者蔡芃敏台北24日電）受惠台積電建廠效應，根據樂屋網統計，高雄市公寓去年每坪約新台幣10.47萬元，較2020年成長13.1%，漲幅為六都最高，高雄市電梯大樓房價年增幅達9.9%，為排行榜亞軍。

樂屋網統計六都公寓與電梯大樓成交單價，高雄市公寓價格漲勢最猛，2020年平均每坪9.26萬元，去年至10.47萬元，年增13.1%。高雄市電梯大樓每坪13.85萬元，成長至去年15.22萬元，年增幅9.9%。

漲幅第3名則為台南市大樓物件，2020年每坪約14.34萬元，去年已達15.67萬元，年增9.3%。

樂屋網調研中心經理洪安怡分析，台積電去年下半年宣布赴高雄設廠，帶動當地房市熱度，加上房價基期低，漲勢相對明顯。

她表示，台南市同樣受惠台積電設廠，吸引部分北客南下買屋，新建案大樓價格上揚，周邊中古屋行情也跟著攀升。

根據內政部去年第3季住宅價格指數顯示，台南市指數126.03，為六都最高，且連續12季年漲幅為6都之冠，近2季的年漲幅均超過1成，相當驚人。

不過，洪安怡提醒，重大建設帶動房價上漲，但與其追求房子增值空間，建議回歸自身需求，透過多方比較，找到最適合自己的物件。（編輯：康世人）1110124