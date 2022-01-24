台灣大林之晨上任3年 自喻從鋼鐵人轉型尤達大師

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（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3週年，接受節目專訪時坦言過去創業時，自己個性就像鋼鐵人一樣固執強悍，加入台灣大後逐漸轉變，希望自己成為發揮智慧、明察秋毫的尤達大師。

台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3週年，應MOMOTV節目「大雲時堂」主持人李四端的多次邀請下接受專訪，在節目中分享掌舵3年後的角色重新定位與心路歷程。

台灣大在去年成為Disney+在台獨家合作的電信營運商，製作單位特別以Disney+平台上四大熱門角色的頭像，包括漫威的鋼鐵人與美國隊長、「冰雪奇緣」艾莎公主及「星際大戰」尤達大師，讓林之晨選擇，透過遊戲來解讀性格特質。

林之晨選擇尤達大師，但坦承過去創業時，個性像鋼鐵人一樣固執強悍，因公司文化、員工都由他一手建立和任用，不怕得罪人，個性也很衝，甚至有點「中二」。直到加入台灣大，面對組織龐大的企業，逐漸轉變，希望自己成為發揮智慧、明察秋毫的尤達大師，學習更有耐性地了解員工特性，有效激勵員工朝共同目標前進。

至於用人會看哪些條件？林之晨毫不猶豫地回答是看「學力」，是力量的「力」，而非經歷的「歷」，他補充10幾年前還沒有直播主或Youtuber，現在卻有近10萬人透過這行業過生活。5G時代，世界變化速度越來越快，想成功必須要有「學力」，對事物充滿熱忱、付諸行動力，並具備邊走邊學的能力，才不會被淘汰，「學力」也是公司目前評估人才的重要標準。

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林之晨進一步說，自己上任時喊出的目標，是花10到15年時間，將公司市值提升至1000億美元規模，等於是放大10倍，這是個充滿挑戰性的任務，目標設定好之後就要確實執行，定期檢視，直到達成目標。

他也加碼爆料，當初董事長蔡明忠曾建議他不要喊那麼大的目標，喊5倍就好，但他認為10倍的目標更值得他投注時間與心力，因此許下宏願帶領全體員工朝這個目標前進。林之晨直言，國內外許多企業，大多只會思考下一季或明年的規劃，很少考慮5到10年後的競爭態勢，當初董事會找他擔任總經理，就是希望能為公司做長線規劃與布局。（編輯：黃國倫）1110124