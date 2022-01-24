台灣ESG優息存股指數上路 殖利率優於大盤

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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣指數公司宣布，新編「台灣ESG優選入息存股指數」，自1月24日起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣指數公司今天透過新聞稿指出，台灣ESG優息存股指數利用歷史資料，模擬指數編製規則進行指數回溯，2021年殖利率達5.13%，表現優於大盤指數3.4%；指數每年於6月定期檢視成分股並調整一次。

台灣指數公司公布最新一期台灣ESG優息存股指數權重前10大成分股，包括亞泥、台泥、永豐金、兆豐金、元大金、中信金、國泰金、開發金、富邦金及第一金。

依據台灣證券交易所統計，2021年12月定期定額交易戶數統計前10大有7檔為指數股票型基金（ETF），為定期定額熱門標的，台灣ESG優息存股指數可提供投資人新的選擇。

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台灣指數公司說明，台灣ESG優息存股指數為永豐投信委託台灣指數公司客製化編製，指數編製目標係以企業ESG（環境、社會、公司治理）表現，結合公司獲利、股利配發、規模等篩選條件，希望作為存股概念標的，表彰具永續發展、股利發放穩定及規模具代表性的上市公司投資績效表現。

台灣ESG優息存股指數成分股以國內上市不含電子類的普通股為採樣範圍，通過流動性檢驗標準，運用中華民國企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計的「企業永續發展評鑑模型」產製「企業ESG表現分數」，篩選最近一期分數位於前60%高者，且符合發行市值前250大、最近3年每年發放現金股利，每股盈餘大於0股票，依自由流通市值排序選取前30名，再以股利率加權計算指數。（編輯：張均懋）1110124