壽險業外溢保單創新高 2021年新契約保費破百億

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（中央社記者謝方娪台北24日電）壽險業2021年外溢保單銷售刷下新紀錄，新契約保費收入達新台幣109.16億元、新契約件數達66.81萬件，雙創史上新高，年增率各達3.78倍及2.25倍。

金管會今天公布壽險業外溢保單及實物給付保單銷售概況。目前共有9家壽險推出101張外溢保單，2021年全年新契約銷售件數達66萬8166件，年增225%，新契約保費收入109億1640萬元，年增378%，新契約保費及件數雙創外溢保單有史以來的全年最佳紀錄。

若以新契約保費收入觀察，國壽為2021年外溢保單銷售冠軍，南山人壽拿下亞軍，富邦人壽奪第3名。

2020年只有8家壽險推54張外溢保單，2021年市場等於翻了近一倍，且新契約保費及件數都呈現倍數成長，顯示疫情影響下，民眾更重視健康管理，促使健走或健檢可享保費優惠的外溢保單買氣持續增溫。

依性質區分，若扣除混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單共3大類型。

3大類型中，2021年新契約保費收入最高為健走型保單，達62.49億元；新契約件數最多為健檢型保單，有11萬5681件。

目前共有6家壽險推出40張健走型保單，新契約保費收入62.49億元、新契約件數9萬6902件；7家壽險推出29張健檢型保單，新契約保費收入21.12億元、新契約件數11萬5681件；另只有2家壽險推出9張提供其他非現金方式給付促進健康的保單，新契約保費收入13.24億元、新契約不到4000件。

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此外，目前有6家壽險推出32張實物給付型保單，2021年全年新契約件數達3萬4194件，僅年增5%，但新契約保費收入高達6億2681萬元，較2020年同期3277萬元大增18.13倍。

實物給付型保單2021年新契約保費收入急速飆高，主要是因壽險公司提供醫療服務給付的保單保費收入大增，例如提供海外醫療專機運送、長照服務等保單。2021年實物給付型保單新契約保費收入前3名依序為國壽、台壽及全球人壽。（編輯：潘羿菁）1110124