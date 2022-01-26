更多編輯台推薦新聞：
味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息 籲深化合作
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

聯電毛利率展望低於預期 早盤股價下探5個月新低

2022/1/26 09:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）聯電第1季產品平均售價可望揚升5%，毛利率估約40%，低於市場預期，引發失望性賣壓出籠，聯電早盤股價一度達新台幣56.1元，重挫8.78%，創5個多月新低。

聯電25日舉行線上法人說明會，預估第1季產能利用率將維持100%水準，晶圓出貨量較去年第4季持平，產品平均售價將上揚5%，毛利率約為40%。

國內法人認為，聯電第1季產品平均售價揚升，可能是因為部分客戶合約到期，重新議價所致。因原物料和勞動成本上漲影響，毛利率展望40%，低於市場預期的40%以上的水準。

法人表示，隨著成熟製程上升循環將於2022年進入尾聲，聯電對客戶議價能力減弱，後續毛利率及獲利成長幅度可能逐步收斂。

聯電美國存託憑證（ADR）走勢疲弱，收在10.13美元，下跌0.78美元，跌幅達7.15%。聯電今天股價同步重挫，開盤跳空摜破60元關卡，早盤一度達新台幣56.1元，下跌5.4元，跌幅達8.78%，創5個多月新低。（編輯：楊凱翔）1110126

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀