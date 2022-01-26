聯電毛利率展望低於預期 早盤股價下探5個月新低

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（中央社記者張建中新竹26日電）聯電第1季產品平均售價可望揚升5%，毛利率估約40%，低於市場預期，引發失望性賣壓出籠，聯電早盤股價一度達新台幣56.1元，重挫8.78%，創5個多月新低。

聯電25日舉行線上法人說明會，預估第1季產能利用率將維持100%水準，晶圓出貨量較去年第4季持平，產品平均售價將上揚5%，毛利率約為40%。

國內法人認為，聯電第1季產品平均售價揚升，可能是因為部分客戶合約到期，重新議價所致。因原物料和勞動成本上漲影響，毛利率展望40%，低於市場預期的40%以上的水準。

法人表示，隨著成熟製程上升循環將於2022年進入尾聲，聯電對客戶議價能力減弱，後續毛利率及獲利成長幅度可能逐步收斂。

聯電美國存託憑證（ADR）走勢疲弱，收在10.13美元，下跌0.78美元，跌幅達7.15%。聯電今天股價同步重挫，開盤跳空摜破60元關卡，早盤一度達新台幣56.1元，下跌5.4元，跌幅達8.78%，創5個多月新低。（編輯：楊凱翔）1110126