央行現鷹派論調 理事：若通膨壓力高下次可考慮升息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）餐飲小吃紛紛漲價，民眾大喊吃不消；根據央行公布的去年第4季理監事會議事錄，央行理事均十分關切通膨議題，更有央行理事提出「鷹派」言論，認為未來若通膨壓力過高，下次會議或許可考慮升息。

央行於110年年12月16日召開理監事會議，今天公布議事錄摘要，內容意外揭露央行理事的鷹派看法。

有位理事提醒，央行除了密切觀察美國聯準會貨幣政策調整動向，也須關注國內通膨預期心理的影響及未來物價可能的走勢，下季（111年第1季）宜妥善思考此問題，適時調整貨幣政策。

另位理事更指出，央行貨幣政策向來持穩健態度，除非國內通膨壓力過大，否則均採緩步調升利率的穩健政策；但他表示，未來若通膨壓力過高，下次會議或可考慮提升政策利率。

央行預計下一次理監事會於今年3月17日召開，也就是說，最快3月，央行理事就可能在會議中討論升息。

有位理事表示，目前台灣通膨不如美國嚴重，但長期觀察通膨，過去20年美國平均通膨逾2%，台灣則約0.95%；其他以2%做為通膨目標的國家，當通膨超過1個百分點、到達3%時就會密切關注。

按照此標準，這位理事認為，台灣通膨率超過2%就應特別留意，而央行對於通膨的問題，宜及早規劃並評估政策效果，必要時即時採取相關貨幣政策措施。

這位理事強調，不管是通膨或房價問題，台灣政府基本上以寬鬆為基調的貨幣政策宜做較大的轉變。

也有理事認為，央行貨幣政策的考量因素除了通貨膨脹、經濟成長，房價也是須多加關切的議題；在目前國內景氣擴張情況下，貨幣政策緩步正常化，也可紓緩房價上漲壓力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另位理事提醒，台灣房租占整體物價指數權數不低，宜密切觀察房價上漲是否將帶動房租上漲；111年若疫情趨緩，運輸瓶頸可望改善，則國內商品價格上漲可望緩和，但餐飲、旅遊等服務業價格有上升壓力，宜密切觀測此對未來國內物價走勢的影響。

也有理事認為，國內貨幣情勢長期寬鬆，與儲蓄過高、投資不足，導致市場資金充沛有關，不過未來若台灣投資能維持穩健成長，基本面佳，央行應可接受較高的通膨率。（編輯：潘羿菁）1110127