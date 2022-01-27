春節期間金管會設應變小組 黃天牧緊盯3件事

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（中央社記者謝方娪台北27日電）因應春節假期，金管會成立應變小組，由金管會主委黃天牧擔任召集人，密切關注金融機構服務品質、金融穩定、國內外重大財經情勢變化，必要時立即召開相關單位會議。

長達9天的春節假期將來臨，金管會已成立應變小組，緊盯國內外重大金融輿情，並和各金融機構建立聯繫機制，要求金融機構落實緊急應變機制及相關通報程序。

金管會主秘陳開元表示，歷年來金管會會在春節期間成立應變小組，由主委擔任召集人、兩位副主委擔任副召集人，成員為各局處首長；應變小組除了注意金融機構服務品質及金融穩定，每天都有專人緊盯國內外重大財經情勢，必要時隨時召開相關單位會議。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，春節期間股市封關，金管會和證交所等周邊單位會持續密切關注國際股市、國際政經情勢以及疫情發展情形，必要時將啟動即時因應措施，針對開市後的股市狀況，金管會將要求證交所和櫃買中心加強注意上市櫃公司重要資訊必須即時揭露。

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此外，春節期間，金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電支機構、ATM等交易系統，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等，維持金融服務不中斷。

據財金公司統計春節期間ATM跨行交易情形，2020年跨行提領筆數共586.5萬筆、跨行提領總金額達新台幣497.2億元，2021年達632.5萬筆、跨行提領總金額543.4億元，兩年春節假期都為7日，不過2021年無論跨行提領筆數或金額都較2020年顯著增加。（編輯：張均懋）1110127