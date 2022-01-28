6大核心戰略產業活水 金管會開放保險業3管道投資

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（中央社記者謝方娪台北28日電）產業資金活水來了，金管會今天宣布開放保險業可透過直接、間接投資及放款3管道投資6大核心戰略產業，可運用資金動能超過新台幣3兆元，在間接投資方面，保險業可透過私募股權基金投資相關產業。

配合政府政策，金管會今天宣布開放保險業可直接、間接投資或放款給資訊及數位產業、資安卓越產業、台灣精準健康產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業等6大核心戰略產業。

直接投資方面，保險業可依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第2條第7款「其他配合政府政策資金運用項目」規定直接投資6大核心戰略產業，依照規定，保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資上限為保險業資金10%。

金管會統計，截至2021年第3季，保險業依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」總投資金額達947.25億元，占保險業資金0.3%，換算還有3.06兆元空間可投資。

間接投資方面，保險業可投資涉及6大核心戰略產業的標的，包括投信或券商轉投資子公司設立的私募股權基金、取得國發會資格函的私募股權基金、國家級投資公司所設立的國內基金及私募股權基金等。

配合此次開放保險業間接投資管道，金管會同步修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，開放保險業透過私募股權基金投資5+2新創重點產業及6大核心戰略產業，不過基金管理機構必須是境內合法設立、管理的私募基金已取得國發會資格函、私募基金投資範圍必須配合政府政策。

政府核定的5+2新創重點產業，包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟產業。

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金管會開放保險業投資6大核心戰略產業的第3種管道是聯合參貸，保險業可擔任放款用於6大核心戰略產業的聯合貸款案參加行，辦理經外國中央政府、外國中央政府所設立信用保證機構或經濟合作發展組織（OECD）公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務。

除了引導保險業資金投入相關產業，金管會今天也公布「獎勵本國銀行辦理6大核心戰略產業放款方案」，今年4月1日至12月31日設定為第1期，本國銀行新增放款目標值為2500億元。（編輯：黃國倫）1110128