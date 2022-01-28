更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？
生活

Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略
首頁 / 產經

6大核心戰略產業活水 金管會開放保險業3管道投資

2022/1/28 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）產業資金活水來了，金管會今天宣布開放保險業可透過直接、間接投資及放款3管道投資6大核心戰略產業，可運用資金動能超過新台幣3兆元，在間接投資方面，保險業可透過私募股權基金投資相關產業。

配合政府政策，金管會今天宣布開放保險業可直接、間接投資或放款給資訊及數位產業、資安卓越產業、台灣精準健康產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業等6大核心戰略產業。

直接投資方面，保險業可依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第2條第7款「其他配合政府政策資金運用項目」規定直接投資6大核心戰略產業，依照規定，保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資上限為保險業資金10%。

金管會統計，截至2021年第3季，保險業依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」總投資金額達947.25億元，占保險業資金0.3%，換算還有3.06兆元空間可投資。

間接投資方面，保險業可投資涉及6大核心戰略產業的標的，包括投信或券商轉投資子公司設立的私募股權基金、取得國發會資格函的私募股權基金、國家級投資公司所設立的國內基金及私募股權基金等。

配合此次開放保險業間接投資管道，金管會同步修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，開放保險業透過私募股權基金投資5+2新創重點產業及6大核心戰略產業，不過基金管理機構必須是境內合法設立、管理的私募基金已取得國發會資格函、私募基金投資範圍必須配合政府政策。

政府核定的5+2新創重點產業，包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會開放保險業投資6大核心戰略產業的第3種管道是聯合參貸，保險業可擔任放款用於6大核心戰略產業的聯合貸款案參加行，辦理經外國中央政府、外國中央政府所設立信用保證機構或經濟合作發展組織（OECD）公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務。

除了引導保險業資金投入相關產業，金管會今天也公布「獎勵本國銀行辦理6大核心戰略產業放款方案」，今年4月1日至12月31日設定為第1期，本國銀行新增放款目標值為2500億元。（編輯：黃國倫）1110128

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族