永豐餘延攬銀行家任總經理 台泥陽明高層也有金融背景

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（中央社記者蔡芃敏台北28日電）永豐餘高階主管人事異動，延攬瑞士銀行台灣區前董事總經理駱秉正接任總經理一職。不僅永豐餘，陽明董事長鄭貞茂、台泥總經理李鐘培等企業高階經理人也都擁有金融背景。

永豐餘人事異動，永豐餘今天公告，總經理蔡維力因個人因素請辭職務，將由瑞士銀行台灣區前董事總經理駱秉正接任職務。

駱秉正金融資歷完整，曾任職於瑞士銀行台灣區董事總經理，也當過新光銀行副總經理、彰化銀行資金營運處長、綠能科技財務主管與花旗銀行中國區資金部主管等。永豐餘延攬駱秉正，想借重他經營與管理經驗，提升集團及個別公司競爭力。

不僅永豐餘延攬金融人才，台泥、陽明與群創等企業的高階經理人也都是金融背景出身，像是群創董事長洪進揚曾任職於瑞士信貸、高盛證券、巴黎證券等外商機構。

鄭貞茂擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟碩士，曾任職花旗銀行，也擔任過金管會副主委、金融研訓院院長與國發會副主委。

鄭貞茂金融色彩濃厚，看似與海運產業為兩條平行線。不過，因國發基金自2017年投資陽明，並取得董事席次，讓鄭貞茂在2018年進入董事會。他在2020年正式接任董事長職務，是陽明上市以來首位非海運專業的董事長。

由於陽明長期財務結構不佳，鄭貞茂上任後首要目標為改善陽明體質。受惠海運市場迎來超級大多頭，帶動陽明獲利創高，加上透過增資等策略，負債比已經從2019年的90%降至目前約45%。

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李鐘培接任台泥總經理前，是台灣匯豐銀26年來首位台籍總裁，擁有美國約翰霍普金斯大學資訊管理碩士、喬治華盛頓大學企管碩士。台泥指出，李鐘培為金融背景出身，且曾任跨國公司總裁，具有國際視野和資訊長才，將有助於帶領台泥邁向年輕化與國際化。

台泥去年斥資超過1.4億歐元完成購併ENGIE EPS，並將其更名為NHOA，進軍儲能、充電樁市場，完整集團能源事業版圖。台泥董事長張安平當時親赴義大利參加NHOA交割儀式，李鐘培等高階主管亦出席活動。（編輯：趙蔚蘭）1110128