公股不動產放款緊縮 拓展中小企業、都更增獲利

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（中央社記者吳佳蓉台北4日電）配合打炒房政策，公股銀行今年不動產放款僅設定低度成長目標，優先承做自住、首購族群，此塊業務緊縮雖不至於衝擊獲利，但仍將以增加中小企業放款、爭取都更危老案等方式來增強成長動能。

近2年房市持續走高，為打炒房，中央銀行前後祭出4波信用管制，金管會也配合以金檢方式，嚴控銀行資金流向投機炒作，配合政府政策，加上為遵守銀行法第72-2條限制，公股銀行陸續表態，今年將嚴控不動產放款，土建融、房貸餘額目標低度成長，甚至零成長。

台灣銀行2021年土建融貸款餘額僅年增1.33%，今年估再下滑；去年房貸則年增12.5%，動能主要來自政策性貸款，今年將維持相同策略，惟因築巢優利貸由獨自承做變成與他行一同承做，估今年房貸年增率微幅降至8%。

土地銀行表示，配合政府政策，不動產業務很早就在踩剎車，去年土建融餘額僅年增7%，遠低於市場平均，房貸也只有小幅成長，今年目標將雙雙控制在零成長狀態。

合庫銀行去年土建融餘額年增17%，今年目標低度成長、甚至持平，房貸去年則年增31%，其中以首購量能年增近4成為主力，非首購案件年增19%。今年截至1月中旬，土建融已呈現負成長，房貸餘額僅年增9%，且在優先承做首購策略下，非首購案件增幅僅剩0.65%，明顯緊縮。

兆豐銀行去年土建融、房貸餘額均有雙位數成長，今年預估會持平或僅小幅成長。一銀去年房貸年增5.5%，今年預計維持2至4%低成長率，同樣將以首購、自主優先承做，土建融方面去年年增約10%，配合政策，今年餘額增幅將調降。

對減少不動產放款是否衝擊獲利，各家公股銀行主管均認為：「應不至於。」近年不動產放款利率本身就不高，且今年只是緊縮放款，並非要大幅衰退，加上今年央行可能升息，有利提升房貸、土建融利率水準，增加利差收入。

不過，為尋找新獲利動能，多家公股銀行均表示，將增強中小企業放款等業務。

台銀表示，將積極爭取海外聯貸，掌握台商回台投資金需求。土銀則也規劃靠增強中小企業放款來補足，比起有自行籌資管道的大型企業，中小企業放款利率相對較高，近年擴廠、資本支出、周轉金需求也相當熱絡。

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合庫認為，今年開啟升息循環，放款利率提升時間點將早於存款利率上升，將有利差收益，另外也會從理財手續費收入、財務操作等面向來提升。兆豐銀行則表示，將繼續衝刺中小企業放款，尋找優質客戶上下游廠商深耕，並維持聯貸等既有強項，此外將爭取不計入銀行法第72之2條限制的都更危老案件。

一銀指出，房貸方面，將耕耘優質客戶，如薪轉戶、六師客群等，並提供優惠專案貸款及持續推廣樂活房貸及以房養老房貸加以因應；土建融方面則會爭取推動危老都更業務以維持銀行基本的獲利水準。（編輯：林興盟）1110204