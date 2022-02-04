台灣居海運強國 運能續增緊抓缺櫃榮景

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（中央社記者蔡芃敏台北4日電）台灣是海運強國，長榮運能排名全球第7，陽明運能位居第9，萬海暫居第11；在貨運缺櫃下，運能成為影響獲利重要因素。據統計，貨櫃三雄今年運力增加逾30萬TEU（20呎貨櫃），在運價續居高檔下，獲利可望持續亮眼。

全球8成5的物資仰賴海運運輸，並可略分為貨櫃輪與散裝輪。貨櫃輪運輸各式貨品，像是紡織品、汽車、機械、食品等；散裝輪則運載民生大宗物資與工業基本原料，像是鐵礦砂、煤炭及玉米、黃豆等穀物等。

「貨櫃」運輸的概念可溯及19世紀，不過，直到美國在第二次世界大戰時期建立「軍用貨櫃快速勤務系統」，透過貨櫃將物資有效率輸往各地，貨櫃運輸才廣為世人所知。

貨櫃可略分為標準單位20呎櫃（TEU）與40呎櫃（FEU），由於貨櫃尺寸統一，可以將其層層堆疊，到港後裝卸迅速，易於安排轉運，不需要額外分裝貨品，在1950年至1960年代正式邁向商業化。

台灣是海島型國家，「海洋產業」實力不容小覷。根據研調機構Alphaliner統計全球前10大航商，有2家台籍船公司。長榮運能達147.7萬TEU，排名全球第7大，市占率近6%；陽明運力66.2萬TEU排行全球第9，萬海暫居第11，不過運力幾乎追平第10名以星（ZIM）。

由於長榮尚有新船訂單約67艘，新增運能約60.7萬TEU，長榮排行有望「坐7望6搶第5」。

長榮集團以海運起家，已故創辦人張榮發在1968年創立長榮海運，當時僅靠著一艘15年船齡的雜貨船「長信輪」，為集團奠下發展基礎，長榮並曾經在1985年擠上全球第一大船公司。

萬海成立初期從事台灣、日本、東南亞間原木運輸，後來購置全貨櫃輪，開始台灣至日本貨櫃運輸服務。目前以亞洲航線為主力，市占率達15%。

陽明具有官股色彩，前身可追溯至1873年在上海成立的輪船招商局；陽明以歐洲航線為主力，去年營收占比約44%，美國航線約32%、近洋線約24%。

根據交通部航港局統計，貨櫃三雄今年將有36艘新船投入營運，運能增加30萬1030TEU。其中，長榮新增運力將達19萬3400TEU、共19艘新船，為三雄之冠；陽明有5艘新船，運力5萬5000TEU；萬海則有12艘新船、總運能5萬2630TEU。法人指出，運價位居高檔之際，新增運能投入將帶動營收、獲利繼續走揚。

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展望市場，法人認為，全球港口效率不彰，Omicron變種病毒確診數大增，港口防疫措施升級，恐讓塞港問題持續，民眾消費力道不減，運輸需求表現強勢。

另外，美國線長約將在5月換約，長約價格會參考現貨價格，市場預期今年度將大幅度調升。航運數據諮詢公司Xeneta認為，市場需求強勁下，船公司在長約談判中仍握有主導權，預估長約運價將進一步提高。（編輯：張良知）1110204