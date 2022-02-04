Meta蒸發逾5.5兆 創美企單日市值最大跌幅

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（中央社紐約3日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）母公司Meta股價今天暴跌26%，創下美國企業市值單日最大跌幅。這家社媒巨擘稍早公布了令人沮喪的財測，認為問題出在愈來愈激烈的競爭。

Meta股價雪崩式下跌，導致公司市值蒸發超過2000億美元（約新台幣5.5兆元），執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的淨資產也瞬間少了290億美元。科技類股同時受到波及，那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite Index）應聲下跌。

路透社分析金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的資料後發現，這是美國上市公司市值跌幅最大的一次，也是臉書公司2012年上市以來的單日最大虧損。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown股票分析師霍伊（Laura Hoy）說：「Meta執行長祖克柏或許很熱衷於勸誘全世界進入另一種現實，但第4季度的業績令人失望，很快就戳破了他的元宇宙（metaverse）泡泡。」

以科技為本的美國大型企業今年面臨愈來愈大的壓力，因為投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）在實施多年超低利率措施後，將開始收緊政策，會減損科技業豐厚的估值。

以科技類和其他成長類股為主的那斯達克指數今年1月下跌超過9%，是自2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發導致市場崩盤以來，單月跌幅最大的一次。

蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等大型科技公司的市值過去幾年不斷膨脹，但也更容易受投資人影響，常在一個交易日內造成數以百億計美元的損失。蘋果2020年9月3日流失近1800億美元；微軟在同年3月16日失血1770億美元。

根據Meta的報告，隨著與中國字節跳動公司（ByteDance）影音分享平台TikTok等對手的競爭升溫，Meta旗下平台每日活躍用戶數首度比前一季下滑。

美國媒體報導，祖克柏對投資人說：「對於如何打發時間，人們有很多選擇，像TikTok這樣的應用程式正快速成長。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110204