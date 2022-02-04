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Meta拖累科技股 美股收低那指挫3.74%道瓊跌518點

2022/2/4 06:14
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（中央社紐約3日綜合外電報導）臉書母公司Meta財報不佳，股價暴跌，拖累科技股那斯達克指數重挫3.74%，美股三大指數今天收盤都收低，道瓊工業指數大跌518.17點。

跡象顯示主要中央銀行可能更加積極升息，也是美股連四紅後翻黑重挫的原因。

Meta股價收盤暴跌26.4%，市值一天蒸發逾2000億美元，創下美國企業市值單日蒸發最高紀錄。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）擁有該科技巨擘約12.8%股份，身家也在一天蒸發290億美元。根據富比世（Forbes），祖克柏的身家跌至850億美元。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）的財富，曾在去年11月單日蒸發350億美元。

道瓊工業指數重挫518.17點或1.45%，以35111.16點作收。

標準普爾500指數大跌111.94點或2.44%，收4477.44點。

科技股那斯達克指數暴跌538.73點或3.74%，收13878.82點。

費城半導體指數重挫164.62點或4.58%，收3432.55點。（譯者：陳政一）1110204

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