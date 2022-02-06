新版生技條例將上路 經部：委託代工需符合3條件

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（中央社記者梁珮綺台北6日電）新版生技條例2021年立法院三讀通過，委託代工（CDMO）未來將可以享受租稅優惠，目前經濟部仍在訂定子法，針對外界關心委託代工適用範圍，官員透露，初步規劃須符合3大條件，包括關鍵性、特殊性或創新性。

生技新藥產業發展條例於2007年公告，表定2021年底落日，不過2020年、2021年歷經百年大疫等環境變化，政府持續扶持生技產業發展，適度翻修生技條例，不僅改名為「生技醫藥產業發展條例」，並延長至2032年底，也首度納入受託開發製造等項目，意味著未來即使是代工製造，也能享有租稅優惠。

經濟部官員指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，疫苗代工等項目的商機浮現，開始為人所接受；為鼓勵業者爭取國際大廠疫苗、藥品、高風險醫材等關鍵製程代工，也培養自我能量，未來在國際舞台上，台廠也較有籌碼與他國競爭。

不過經部官員強調，並非所有代工都能獲得補助，一定要具有特殊性質的「關鍵製程」才行，像台積電自己的know-how，才能維繫晶圓代工霸主地位，盼透過條例鼓勵生技醫藥業者擁有自己的know-how，進而爭取代工。

官員進一步說明，關鍵製程的初步概念為，需符合關鍵性、特殊性或創新性，但具體細節要再邀集學研單位的專家討論與認定，也會與衛福部食藥署跨部協商，再列入子法中。

另外，經濟部也在研擬研發費用支出比例子法，官員透露，母法已將研發投抵從35%調降至25%，既然投抵比例已往下調，經部傾向研發費用支出比例的定義，比照舊法，也就是「占總營業收入淨額的5%」或「實收資本額的10%」，但仍要跨部會協商。

官員表示，目前正在蒐集資料進行分析，作為起草子法的基礎，「從第4條到第10條的子法增修，第12條要有行政規則」，總共有7條子法、1條行政規則訂定中。

依照程序，還要再過3關，首先是進行跨部會協商；第二，待部會達成共識後，經濟部會對外正式預告草案，過程中持續徵詢產業界意見，第三，送入行政院。經濟部希望今年有望通過子法，讓新版生技條例正式適用。（編輯：趙蔚蘭）1110206