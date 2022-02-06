台股虎年7日開紅盤 法人：指數上漲機率高

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台股虎年7日將開紅盤，法人認為，台股短線急跌後已出現負乖離，且美股在台股休市期間反彈上漲，預期台股大盤及個股開紅盤日走揚機會大。此外，日月光投控、友達等將在本週召開法說會，將成市場關注焦點。

台股春節休市達11天，期間美股走勢震盪，不過，若以美股3大指數4日表現來看，均較1月25日反彈。其中，道瓊工業指數上漲792點，科技股為主的那斯達克及費城半導體指數分別上漲558點及102點。

觀察台股本週大事，封測大廠日月光投控10日將召開法說會，日月光對今年維持樂觀展望，屆時將進一步說明後市市況；日月光去年營收新台幣5699.97億元，較2020年成長19.5%，創歷史新高。

睽違8年，面板廠友達將在11日舉辦實體法說會，屆時將公布去年度財報、說明面板市況與展望；晶圓代工廠世界先進、記憶體廠華邦電等公司也將在11日召開法說會。

展望台股表現，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文認為，台股短線急跌後已出現負乖離，且融資水位持續下降，加上台股擁有高殖利率優勢，預計虎年開紅盤後有機會吸引低接買盤進場布局優質個股。

不過，他也提醒，新年封關期間除了有美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出3月升息訊號，此外，烏克蘭、俄羅斯地緣政治風險升溫，仍是後續觀察重要指標。

本土法人指出，在台股休市期間，美股4大指數反彈2.3%至4%，預期台股大盤及個股開紅盤日走揚機會大。此外，看好美股仍有反彈空間，台股也有望隨之攻高。

法人認為，部分個股自去年底以來大幅修正，投資人可聚焦具備低本益比、低基期與高殖利率題材的個股，族群部分則可觀察大型科技股、運輸類股、金控股等。（編輯：趙蔚蘭）1110206