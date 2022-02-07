嚴防春節流動風險 富邦金8000人開工前先快篩

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（中央社記者謝方娪台北7日電）嚴防春節假期潛在感染風險，富邦金指出，金控暨各子公司符合風險分級標準的員工、清潔員、保全及食堂工作人員合計約8000人，已在2月6日透過快篩回報健康情況無虞。

年初Omicron本土疫情再起，富邦金啟動春節開工前快篩健康回報機制，視疫情變化動態設定富邦金及各子公司一致性篩檢風險分級，提供可檢測Omicron的家用快篩試劑，並在符合員工意願前提下，提供富邦金暨各子公司員工在開工前一日使用。

富邦金今天表示，富邦金暨各子公司符合風險分級標準的員工、相關清潔員、保全及食堂工作人員合計約8000人，已在2月6日透過快篩確認及回報健康情況無虞。

因應疫情變化，富邦金也宣布持續實施5大主要防疫措施，第一，根據各子公司業務特性，備有異地辦公、居家辦公、業務移轉等多元營運持續方案，因應疫情變化將快速啟動；第二，持續鼓勵員工盡快完成接種第三劑疫苗追加劑，提升自身及群體保護力。

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第三，各富邦大樓近日每營業日皆實施全棟消毒，子公司營業場所持續加強人流管制並提高消毒頻率，營業櫃檯設置防疫隔板或配置防護面罩、手套、消毒槍等防疫物品；第四，取消2月10日集團新春團拜活動，2月20日前停辦無法全程佩戴口罩的各式會議、活動及聚餐。

第五，各富邦大樓禁止外部訪客進入辦公職場，如訪客已接種兩劑疫苗滿14天或出示到訪日3日內的快篩或PCR陰性證明，則在執行實名制、量測體溫及手部消毒後開放進入，以嚴格控管人流。（編輯：楊凱翔）1110207