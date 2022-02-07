外資賣超聯電華航及面板 卡位金控股

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，終場大漲225.9點，站上17900點；不過外資法人賣超新台幣64億元，聯電、華航及面板雙虎群創、友達為主要賣超標的；外資買盤轉向金控股卡位。

台股今天虎年紅盤大漲225.9點，收在17900.3點，成交值新台幣3050.7億元，加計盤後3077.85億元；類股表現以金融、航運、鋼鐵、塑膠勁揚，推動台股大漲。

觀察三大法人動向，今天自營商賣超9.28億元，投信買超23.54億元，外資及陸資賣超64.07億元，合計賣超49.81億元。

觀察外資法人賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，聯電成為外資今天狙擊標的，賣超達2.88萬張，位居賣超首位，加計農曆春節封關前，外資已連續5個交易日賣超聯電累計23萬182張。

此外，今天大漲9.4%的華航遭外資賣超達2.14萬張，排名第2；外資也賣超面板雙虎群創和友達2.11萬張和1.49萬張，排名第3和第4。中鋼和長榮航也分別遭外資賣超1.08萬張和1萬張，排名第8和第9。

相較之下，金控股成為外資法人今天買盤卡位標的，其中，買超中信金2.46萬張排名第1，買超開發金、玉山金各約1.58萬張和1.55萬張，排名第4和第5。

展望台股後市，富邦期貨研發部資深經理曾家宏向中央社記者表示，原油和天然氣國際價格走揚，市場擔憂通膨加深，而美國聯準會（Fed）可能在3月中旬和5月初各採取升息措施，國際股市仍有變數。

曾家宏指出，台股封關期間，英國於2月3日宣布升息1碼並縮減資產負債表，縮表規模為持有英國公債的到期本金不再投入市場，並宣布將在2023年底出售持有的英鎊公司債。

他指出，英國擴大縮表規模，加上3月中旬和5月初美國聯準會可能升息，市場觀察美國升息幅度是否加大以抑制通膨，相關變數可能壓抑台股在3月底前的漲幅。

群益期貨分析師容逸燊表示，美股波動率減緩，代表市場避險考量減小，美股正打底測試，儘管美聯準會暗示3月升息、6月縮減資產負債表，且美國10年期公債殖利率升破1.9%，不過美股並未明顯反映，顯示市場正在股市與債市之間適應調整；若美聯準會不加速升息腳步，預期股市可逐步適應。（編輯：張良知）1110207