東部海域地震規模5.5 三大科學園區：正常運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、張建中台北7日電）台灣東部海域今天晚間6時58分發生芮氏規模5.5地震，宜蘭縣、花蓮縣最大震度達4級。三大科學園區都表示，廠商回報皆正常運作，沒有損失情形。

新竹科學園區管理局（竹科）告訴中央社記者，新竹科學園區轄下有新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等6個科學園區，各園區廠商回報都正常營運，供水、供電都正常，沒有發生損失。

晶圓代工廠台積電指出，廠區沒有達到疏散標準。聯電也表示，生產營運並未受到影響。

中部科學園區管理局（中科）表示，園區測到1級跟2級，目前廠商都正常運作，不受地震影響。南部科學園區管理局（南科）表示，從園區地震儀來看，台南測到1級、高雄無測量值，台南、高雄園區廠商都沒有影響，正常運作。

根據中央氣象局最新資訊，晚間6時58分發生芮氏規模5.5地震，地震深度33.2公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣4級。台北市信義區3級、新北市3級、桃園市3級。（編輯：趙蔚蘭）1110207