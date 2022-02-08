工料雙漲建商壓力大 住宅開工戶數去年衰退2.6%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）房市迎多頭，預售屋表現火熱，不過根據內政部資料顯示，去年全台住宅開工戶數年減2.6%。房仲分析，受到工料雙漲與打炒房政策影響，許多建商放慢開工步調，致開工數較2020年衰退。

內政部最新統計指出，去年全台住宅開工戶數達13萬433戶，面積達565.2萬坪，相較2020年戶數年減2.6%，面積衰退2.2%。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，預售市場去年表現火熱，不過受到工料雙漲以及政府打炒房政策壓力，許多業者選擇暫緩開工，讓開工數不增反減。

六都除桃園、台中、台南呈現增長，雙北、高雄衰退。其中，台中市開工戶數最多，突破3.2萬戶，年增5.9%，若以年增幅來看，台南表現最強勁，年增15.3%。徐佳馨分析，桃園、台中與台南在交通、重劃區等議題發酵下，開工穩定增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六都以外縣市表現強勢，像是嘉義去年開工戶數達2437戶，年增95.7%，苗栗年增幅達72.7%，彰化縣則有年增30.7%表現；她說，嘉義、苗栗與彰化等地擁有園區話題，帶動開工數量大幅增加。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡提醒，開工數反映市場熱度，2019年後開工數大勝2014年前波高點，推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼，購買預售屋的民眾要謹慎選擇優質建商。在工料雙漲壓力下，可能導致工期延長，若建商不幸倒閉，房子成為爛尾樓，民眾也將面臨重大損失。（編輯：張均懋）1110208