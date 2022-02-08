金管會放行 新住民未成年子女可開數位存款帳戶

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（中央社記者謝方娪台北8日電）台灣的新住民人口日益增加，截至去年底已近57萬人，金管會今天宣布，新住民的本國未成年子女將可開立數位存款帳戶，目前有8家銀行承作未成年子女數位存款業務，將可優先適用。

數位時代來臨，銀行數位存款帳戶數在2021年底正式跨過千萬戶大關，更有一銀、華銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、元大銀、台新銀、中信銀等8家銀行已開辦未成年人數位存款帳戶業務。

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過往受到法規限制，未成年人法定代理人的一方若為新住民，因新住民沒有國民身分證，其未成年子女無法開立數位存款帳戶。根據內政部移民署統計資料顯示，截至2021年12月底，在台外籍配偶人口數已近57萬人，隨新住民人口日益增加，有許多外籍媽媽向金管會陳情，盼能鬆綁規定。

金管會銀行局副局長童政彰今天指出，基於平等原則，外籍配偶的未成年子女也應該享受數位金融服務，金管會已請銀行公會修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本（數存範本）」規定，本國未成年人法定代理人的一方為外國人（包含新住民）且持有內政部移民署核發的晶片居留證，將可替年滿7歲以上的未成年子女開立數位存款帳戶，即日起可適用。（編輯：趙蔚蘭）1110208