佳世達1月營收維持200億元以上 創歷年同期新高

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（中央社記者潘智義台北9日電）佳世達科技今天公布1月合併營收為新台幣205.46億元，創歷年同期新高，較去年同期成長17.1%。

佳世達透過新聞稿指出，1月合併營收維持在200億元以上表現，主因時間仍屬資通訊事業旺季，商業顯示器需求強勁，加上高附加價值新事業布局有良好表現，轉投資事業的聯合艦隊新成員加入，都使得營收維持高檔水準。

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佳世達說明，轉投資智慧零售解決方案供應商拍檔科技1月合併營收2.89億元，年增33.41%，為2020年以來兩年新高，拍檔科技在亞太區域的軟體與加值服務營收成長年增25%，服務客戶門店數累積超過1萬3300家。

另外，從前年疫情興起，拍檔持續往智慧零售解決方案供應商的方向前進，在亞太區結合旗下益欣資訊、麻吉數位、美麗科技與新加坡Epoint，面向餐飲零售品牌客戶，提供軟硬金融服務，搭配虛實融合的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗。（編輯：趙蔚蘭）1110209