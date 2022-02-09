商仲：企業南向設廠 南部工業地產交易崛起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）根據商仲統計2020年至去年工業地產交易，六都有9個行政區交易量破新台幣百億元。業者指出，北部土地價格高昂，南部縣市積極設置產業園區，爭取企業進駐，許多科技大廠紛紛向南布局，帶動南部工業地產交易竄起。

信義全球資產統計2020年至去年工業土地與廠房實價登錄資訊，六都共有9個行政區交易金額破百億元大關，其中，台南市安南區以236億元奪冠，桃園市龜山區達176億元，排名第2，高雄市仁武區153億元排名第3。

4至9名依序為桃園市蘆竹區、桃園市楊梅區、新北市新莊區、桃園市中壢區、高雄市大寮區與新北市土城區。

信義全球資產總經理柯宏安分析，北部工業區土地價格上漲，南部各縣市政府則積極設置產業園區，爭取產業進駐，許多科技大廠紛紛向南布局，帶動南部工業地產交易竄起。

他說明，台南市安南區工業地產交易為六都最熱，近2年交易較熱絡集中在台南科技工業區，因為政府積極規劃釋出新產業用地，並開發連通交通建設，提升機能便利性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市龜山熱門交易區域為華亞科技園區，柯宏安表示，除有地理交通優勢，工業區具備完善公共設施及產業多樣性，吸引許多科技廠進駐；排名第3的高雄市仁武區，受惠高雄市政府開發產業園區打造南部科技廊帶，帶動產業轉型。

展望今年工業地產，柯宏安認為，台商持續回流設廠，科技與傳產業者推動廠房升級，以及電商帶動物流倉儲中心需求，均將支撐工業地產表現。（編輯：趙蔚蘭）1110209