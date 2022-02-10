中磊1月營收41.1億元創同期新高 年增35%

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（中央社記者潘智義台北10日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天公布1月營收新台幣41.1億元，創同期新高，較去年同期大增35%，較去年12月旺季時創下單月新高的50.55億元減少約18%。

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中磊透過新聞稿指出，對2022年展望樂觀，受惠數位經濟商機及遠距新興應用大增，家用寬頻設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁，主力產品舉凡光纖接取設備、有線電纜資料服務介面規範DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等出貨暢旺。

中磊說明，業務轉型直攻電信商成效顯現，已為全球各大電信商技術夥伴，既有主力市場北美及歐洲穩健成長，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場電信市占率顯著提升；因應疫情及市場變動，透過台、菲、中三地產能彈性調度，高度滿足客戶需求。（編輯：張均懋）1110210