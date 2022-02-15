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工研院攜手鴻海臺醫光電 打造遠距照護監測平台

2022/2/15 10:57（2/15 11:27 更新）
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工研院攜手鴻海集團與工研院新創公司臺醫光電，三方15日宣布合作打造遠距照護監測平台，圖中為工研院副院長彭裕民、右為鴻海集團B事業群總經理姜志雄、左為臺醫光電董事長皮華中。中央社記者鍾榮峰攝 111年2月15日
工研院攜手鴻海集團與工研院新創公司臺醫光電，三方15日宣布合作打造遠距照護監測平台，圖中為工研院副院長彭裕民、右為鴻海集團B事業群總經理姜志雄、左為臺醫光電董事長皮華中。中央社記者鍾榮峰攝 111年2月15日
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）工業技術研究院攜手鴻海集團和工研院新創公司臺醫光電，推動遠距照護監測平台，鴻海集團B事業群提供軟硬體裝置和技術，透過此次三方合作打造數位健康生態系。

工研院、鴻海集團、臺醫光電今天三方簽訂「智慧醫療器材開發與智慧醫療場域推動」合作意向書，由工研院副院長彭裕民、鴻海集團B事業群總經理姜志雄、臺醫光電董事長皮華中代表三方簽署。

姜志雄表示，鴻海集團積極推動數位健康事業，不僅發揮既有資通訊（ICT）技術研發製造實力，也提供數位健康整合服務，打造數位健康生態系，創造醫療智慧化價值。

姜志雄指出，透過此次三方合作，鴻海提供「軟硬整合、虛實整合」的產品開發模式，不僅提供醫療等級硬體裝置，也提供包括應用軟體App介面、雲端接口、後台病患生理訊號監控判定演算法的設計與開發。

皮華中表示，臺醫光電擁有醫療等級的感測器、醫療模組演算法、血糖監測和血氧監測技術，與鴻海集團軟硬體技術和平台合作，在工研院支持促成下，三方共同打造遠距照護即時監測整合平台。

彭裕民指出，經濟部技術處成立TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center），促成這次三方合作，相關合作將在新北市土城醫院臨床測試，目前也與長庚醫療體系和多家老人照護機構洽談合作，加快產品上市，未來規劃打造遠距照護即時監測整合平台，進軍國際市場。

工研院表示，整合平台除了鴻海集團和臺醫光電加入，雲端大數據將與遠傳電信合作，由遠傳提供網路服務、以及智慧醫療健康私有雲。

根據資料，鴻海集團與合作夥伴整合製造智能呼吸正壓治療儀之外，也自力研發製造Smart Healthcare Hub Pro裝置等。（編輯：郭無患）1110215

鴻海集團B事業群15日與工研院和臺醫光電合作，打造遠距照護監測平台，鴻海B事業群總經理姜志雄表示，集團要打造數位健康生態系，創造醫療智慧化價值。 中央社記者鍾榮峰攝 111年2月15日
鴻海集團B事業群15日與工研院和臺醫光電合作，打造遠距照護監測平台，鴻海B事業群總經理姜志雄表示，集團要打造數位健康生態系，創造醫療智慧化價值。 中央社記者鍾榮峰攝 111年2月15日
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