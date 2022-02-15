烏俄戰雲密布 金管會緊急召開臨時股期市會監控

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（中央社記者謝方娪台北15日電）烏克蘭戰雲密布，恐波及國際市場，金管會今天臨時緊急邀集證交所、櫃買中心、期交所、集保公司召開股期市會議，會中評估台灣基本面良好，VIX指數及黃金等避險商品價格目前都沒有顯著異常，會密切關注後續動態。

烏克蘭、俄羅斯軍事對峙，情勢緊繃，一旦開戰恐引發小麥、能源等原物料價格飆漲，帶動通膨惡化，市場波動風險加劇。金管會證期局長張振山今天緊急邀集證交所、櫃買中心、期交所及集保公司召開股期市會議。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，上市公司1月營收較去年同期增加8.92%、上櫃公司增加10.2%，營運持續成長，顯示台灣基本面相當良好；雖然近期國際市場有波動，但觀察相關風險指標，包含VIX指數、黃金價格及主要貨幣匯率，看起來市場面並沒有顯著異常。

另外，就資金面觀察，整體外資1月淨匯入40.5億美元，累計淨匯入餘額達2336.46億美元，續創新高水位。蔡麗玲說，雖然1月台股成交量因市場對美國聯準會（Fed）升息預期影響，成交量較去年同期縮減近2成，不過仍在正常範圍內。

此外，經過評估，烏俄若爆發衝突，對台灣進出口及能源價格、半導體供應鏈等，都不會有顯著影響。

蔡麗玲強調，台股基本面健全，即使烏俄衝突可能在短期內造成國際股市波動，最終仍會回歸經濟基本面，金管會將和周邊單位密切注意市場動態，全方面檢視上市櫃公司所受實質影響、股市波動等，適時採取必要措施。

金管會統計，截至去年底金融業烏俄曝險合計新台幣2291.71億元，其中以保險業曝險1470億元最高，若以地區別觀察，金融三業曝險多集中於俄羅斯。（編輯：林淑媛）1110215