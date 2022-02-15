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餐飲業展店積極 豆府擴大徵才

2022/2/15 18:47
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（中央社記者江明晏台北15日電）疫情趨緩，豆府餐飲集團今天宣布，新展店數預計超過雙位數，旗下品牌將啟動擴大徵才計畫；築間集團則預計於上半年推出兩個新品牌，2022年營收目標力拚55億元。

看準台灣消費力提升及疫情趨緩，豆府餐飲集團將持續擴張版圖，新展店數預計超過雙位數，為此，豆府旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」等8品牌2月啟動擴大徵才計畫，全台共釋出超過100位儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過350位以上餐飲人才。

豆府表示，集團迄今已培育出數十位年薪破百萬的員工，其中還有幾位身價已達千萬，豆府利用共同分享利潤機制，提高員工個人收入，另運用員工入股留才，培育出更多人才，盼晉級成為「餐飲新貴」。

豆府更於今年1月1日起加薪，正職人員平均調幅8.5%，計時人員調幅11.25%，集團平均調幅9.5%。除了既有月薪外，依公司政策員工分紅以盈餘15%為提撥金額，每季考績出色門市員工，分紅獎金更有機會超越本薪。

員工福利方面，豆府針對育有子女的員工提供「就學補助金」專案，從幼稚園階段即可以申請，國小、國中、一路到高中學費，每學期不限名額的補助金。

旗下有火鍋和燒肉等多品牌的築間集團上半年將推出兩個全新品牌，2022年營收目標力拚55億元。

為留住餐飲人才，築間餐飲集團今年已全面調漲最低基本薪資為3萬800元，並持續1年2次的晉升面試機會，以去年第4季為例，晉升一個職等以上的員工加薪幅度超過10%以上，2021年度晉升總人次超過300人。（編輯：張均懋）1110215

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