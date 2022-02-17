中華電攜沃旭能源 啟用亞洲首座離岸風電行動專網

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（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信今天宣布，與愛立信聯手打造並啟用沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專網，為工程團隊提供良好的海上通訊品質，這也是亞洲第一個離岸風電行動企業專網。

台灣訂於2025年之前將再生能源發電占比提升至20％為能源轉型的重要目標，其中離岸風電為重點發展項目之一。沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，是台灣首座位於航道外的大規模遠岸風場，裝置總容量為900MW，預定於2022年底完成建造，屆時將可提供乾淨能源給高達100萬個台灣家庭，幫助台灣達成再生能源發電目標。

中華電說明，由於大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於外海35至60公里處，超出本島行動網路訊號覆蓋範圍，中華電信與愛立信攜手合作，以900MHz與1800MHz頻段協助沃旭能源打造企業專用的行動寬頻網路，為海上工程團隊創造優質通訊環境，是風場建造與日後運維階段的重要基礎設施。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，疫情為全球產業帶來重大影響，沃旭能源積極克服種種挑戰持續推動風場建置，並且與中華電信、愛立信攜手合作，經過一年多的部署，成功啟用亞洲首個離岸風場行動企業專網服務。

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她指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場不僅幅員遼闊，其面積相當於2.6個彰化市，良好穩定的通訊品質是確保安全工作環境的關鍵，行動企業專網的啟用將可克服海上通訊挑戰，確保沃旭團隊在風場能夠擁有穩定、高速且品質優良的行動寬頻網路，提升工作安全與效率。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，企業專網是行動通訊科技的新藍海，針對客戶需求在企業場域內量身打造獨立運作的專屬行動網路，不僅可以確保良好的通訊品質和資料安全性，還能夠享有客製化的網路部署彈性。（編輯：郭無患）1110217