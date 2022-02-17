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航空雙雄超吸金 外資買超華航逾8.1萬張

2022/2/17 17:36
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（中央社記者江明晏台北17日電）台股盤中翻黑，尾盤小漲作收，航空雙雄等解封受惠股撐盤，外資今天買超台股近新台幣160億元，買超華航逾8.1萬張居冠，並連續8個交易日敲進長榮航。

台股今天早盤上漲近百點，盤中受烏克蘭開火消息驚嚇，指數跳水翻黑；不過在航空雙雄等解封受惠股撐盤、台積電跌勢收斂下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，漲幅0.2%，成交值3043.32億元。

三大法人今天同步買超，合計買超205.28億元。其中，自營商買超19.13億元，投信買超26.79億元，外資及陸資買超159.36億元。

外資今天買超前10名個股，第一名為華航，買超逾8.1萬張，其次依序為華邦電、旺宏、長榮航、開發金、華通、新光金、聯電、長榮、大同。

外資買超標的今天聚焦航運、金融、中小型科技股，且對航空雙雄持續加碼。外資已連續3個交易日敲進華航，累計買超近15萬張；並對長榮航連買8天，近10個交易日累計買超逾16萬張。

法人持續看好全球邊境放寬後的復甦需求，華航、長榮航營運也將自谷底開始回升，長榮航今天攻上漲停34.8元，股價續寫11年新高；華航盤中高點31.25元，續創波段新高，終場上漲逾7%，收在31元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場對解封在即的航空雙雄寄予厚望，想像空間大，成為作夢行情的人氣指標股，更有法人報告預估華航全年每股盈餘可達4元，將刷新過去數年的紀錄；但如果首季獲利表現不如預期，市場也將逢高修正。

外資今天賣超前10名排行，第一名為群創，賣超逾1萬張；後續依序為元大金、中環、期街口布蘭特正2、至上、智原、中信中國高股息、益登、聯詠、國泰智能電動車，賣超標的多集中科技股。（編輯：張良知）1110217

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