俄烏危機拖累美股重挫 法人：台股震盪難免

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俄羅斯與烏克蘭關係更趨緊繃，法人表示，台股受外在變數衝擊，且逼近前高反壓區，短線盤勢震盪難免。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北18日電）俄羅斯與烏克蘭關係更趨緊繃，美股道瓊工業指數重挫622.24點，為今年以來單日最差表現。法人表示，台股受外在變數衝擊，且逼近前高反壓區，短線盤勢震盪難免。

美國股市主要指數今天收黑，道瓊工業指數重挫622.24點或1.78%，以34312.03點作收；標準普爾500指數下挫94.75點或2.12%，收4380.26點；科技股那斯達克指數挫跌407.37點或2.88%，收13716.72點；費城半導體指數大跌133.09點或3.74%，收3422.60點。

台股17日早盤走揚近百點，盤中受烏克蘭開火消息拖累，指數跳水翻黑，在解封股撐盤、台積電跌勢收斂之下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，成交值新台幣3043.32億元。自營商買超19.13億元，投信買超26.79億元，外資及陸資買超159.36億元；三大法人合計買超205.28億元。

產業訊息部分，半導體晶圓封測廠精材表示，今年營收和獲利成長有挑戰，第1季營運將是今年營運低點，預估低於去年同期，上半年車用感測元件封裝業績可持續成長。

中華電信宣布，與愛立信聯手打造並啟用沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專網，為工程團隊提供良好的海上通訊品質，這也是亞洲第一個離岸風電行動企業專網。

法人指出，台股前高反壓橫阻於上，量能相對萎縮，追價買盤審慎，短線反彈往上遇壓，盤勢震盪難免。（編輯：楊蘭軒）1110218