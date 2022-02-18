伯威海事：今年出動10艘船 助4座離岸風場建設

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（中央社記者曾智怡台北18日電）離岸風電進入密集施工期，承包多個風場海事工程的伯威海事今天表示，今年共會出動10艘相關工作船，協助海能、允能等4個風場建設，並點出面臨疫情管制、外籍船員短缺、浮動式風場展望等3大挑戰。

總統蔡英文上任後推動能源轉型與非核家園，拚114年綠電占比達20%，其中離岸風電建置容量目標是5.6GW。目前第二階段風場工程如火如荼進行，將在114年前陸續併網。

伯威海事今天舉行媒體交流會指出，今年會服務海能風場、彰芳西島、大彰化東南及西南、允能風場等4座風場，共計超過2GW發電裝置容量。

針對目前與未來面臨挑戰，伯威海事表示，首先是疫情相關，無論是外籍工作人士、外籍船舶等入境工作，受疫情影響都需花費更多時間；且因目前船員上下船不易，當受傷需至醫院進行緊急救護時，也面臨諸多不便，正密切和政府溝通盼能找出解方，以順利完成風場建設。

其次是現階段船員有嚴重短缺問題，持續和航港局討論，例如透過訓練計畫，或者鬆綁相關制度等改善現況。

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最後是展望浮動式風場，伯威海事指出，為達成區塊開發每年1.5GW量體目標，預期未來開發區域將從淺海移至深海，盼透過港口基礎建設改善等方式，讓各方資源願意投入浮動式風場開發。

伯威海事是台灣離岸風電領域的海事工程承包商與服務供應商，為荷蘭波斯卡利斯（Boskalis）與樺聯海事所成立的合資公司，業務範疇包含離岸風場專案的大統包工程、工程設計、採購、製造、安裝統包工程（EPCI）、運輸與安裝、海床整修、海事測量等。（編輯：林興盟）1110218