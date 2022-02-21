利率走低 郵局定存戶數金額連2年雙降

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主計總處國情統計通報顯示，去年底郵政儲金戶數3650萬戶，其中結存金額占比較大的定期儲金，不論是戶數還是金額，均連2年負成長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）利率薄如紙，與其放在定存等利息，不如另尋去處。主計總處國情統計通報顯示，110年底郵政儲金戶數3650萬戶，其中結存金額占比較大的定期儲金，不論是戶數還是金額，均連2年負成長。

主計總處引用交通部統計指出，110年底郵政儲金戶數為3650萬戶，結存金額則為新台幣6兆6108億元，分別較109年底增0.1%及3.0%。

值得注意的是，郵政儲金當中，定期儲金結存金額占比較大、達56.9%，但因為近年利率持續調降，民眾逐漸減少配置比重，使得110年底結存戶數及金額分別年減2.3%及0.3%，均為連續2年負成長。

相較之下，活期儲金則因資金運用彈性較高，110年底結存金額為2兆8460億元，續創新高，年增7.7%，戶數也成長0.6%。

至於郵件遞送業務，110年收寄函件18億4499萬件，較109年減3.5%；其中，國內函件占比達99.2%，收寄量減1.6%，海外函件僅1546萬件，年減逾3000萬件或71.2%

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主計總處國情統計通報說明，主因是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，國際航班大幅縮減，部分國家郵路受阻，加上國際郵件資費受國際航運價格攀升及美國調漲遞送費用影響 而調升價格所致。

另外，收寄包裹及快捷總量達4737萬件，年增8.8%，以國內占95.1%為大宗，年增10.1%，主因是國內疫情期間民眾減少出門採買，宅經濟持續發酵所致；海外則因109年民眾交寄口罩、體溫計等防疫物資，基期較高，年減9.8%。（編輯：楊蘭軒）1110221