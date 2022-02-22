烏克蘭危機衝擊類股齊跌 台股挫252點收17969點失守季線

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烏克蘭危機升高，再度重創國際股市，台股同步走跌，盤中一度下挫逾380點，接連摜破18000點、17984點季線關卡及17900點關卡。電子、金融及傳統產業股全面下挫。中央社記者吳家昇攝 111年2月22日

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（中央社記者張建中台北22日電）烏克蘭危機升高，重創市場信心，台股開低殺低，最低17840.38點，重挫381點，終場跌幅收斂，收在17969.29點，下跌252.2點，失守17983點季線，不過留百餘點下影線，仍屬下檔有撐的格局。

台股加權指數今天收在17969.29點，下跌252.2點，跌幅1.38%，成交值新台幣3365.08億元。

電子、金融及傳統產業股今天幾乎全面下挫，其中，電子股在台積電、聯發科、鴻海、聯電及大立光等權值股股價紛紛走跌，類股指數下挫逾1%。

金融股同樣走勢疲弱，類股指數下跌逾1%。傳產股中，塑膠、鋼鐵、橡膠、汽車及觀光類股指數下挫逾1%，玻璃、造紙類股指數下跌逾2%，航運類股指數跌幅更達3.57%。

不過，部分獲利表現亮麗的個股，股價仍逆勢走揚，如影像處理晶片廠凌陽創新去年獲利創歷史新高，賺進超過1個資本額，每股純益11.83元，董事會決議每股配發10元現金，今天股價收在140.5元，上漲4元。

新光投信董事長劉坤錫表示，烏克蘭危機利空在經過今天激烈反應後，可望於未來1、2天去化，對股市的影響將逐步緩和，台股可能嘗試探底，只是國際股市動向仍將牽動台股表現，仍須密切留意。（編輯：楊凱翔）1110222