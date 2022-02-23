更多編輯台推薦新聞：
日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭將宣布進入緊急狀態 徵召18至60歲預備役軍人
首頁 / 產經

防疫保單熱賣126萬件 理賠破2億

2022/2/23 19:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）年初Omicron疫情升溫，由於防疫保單保戶多半在隔離結束後才會申請理賠，即便近日疫情趨緩，今年截至2月21日整體防疫保單理賠金額持續攀升至新台幣2.14億元。

金管會公布防疫保單最新業績概況，今年截至2月21日為止，整體防疫保單熱賣破百萬件，承保件數達126萬1494件，保費收入合計7.87億元，理賠件數2754件，理賠金額2.14億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予保障，又以隔離型防疫保單最熱門；後者針對保戶施打COVID-19疫苗出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等。

以今年截至2月21日的防疫保單銷售情形觀察，一般法定傳染病防疫險買氣較高，承保件數已達85萬3196件，保費收入6.19億元；由於一般法定傳染病防疫險多半有隔離補償，受到年初Omicron疫情升溫影響，理賠件數達2579件，理賠金額2.07億元。

疫苗險承保件數則為40萬8298件，保費收入1.67億元；理賠件數相比一般法定傳染病防疫險少，僅175件，理賠金額784萬元。

防疫保單去年年中銷量達到高峰，8月開始疫情降溫，防疫保單單月銷量跌破百萬件，隨後買氣一路從單月銷量50萬件、35萬件降至10萬件，年底為防疫保單銷售谷底，交出單月5萬件的慘淡業績。

今年年初疫情再起，不到2個月整體防疫保單已賣破百萬件，不過市場預期隨疫情逐步降溫，防疫保單買氣應不會重現去年年中的好光景。（編輯：黃國倫）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族