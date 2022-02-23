防疫保單熱賣126萬件 理賠破2億

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（中央社記者謝方娪台北23日電）年初Omicron疫情升溫，由於防疫保單保戶多半在隔離結束後才會申請理賠，即便近日疫情趨緩，今年截至2月21日整體防疫保單理賠金額持續攀升至新台幣2.14億元。

金管會公布防疫保單最新業績概況，今年截至2月21日為止，整體防疫保單熱賣破百萬件，承保件數達126萬1494件，保費收入合計7.87億元，理賠件數2754件，理賠金額2.14億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予保障，又以隔離型防疫保單最熱門；後者針對保戶施打COVID-19疫苗出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等。

以今年截至2月21日的防疫保單銷售情形觀察，一般法定傳染病防疫險買氣較高，承保件數已達85萬3196件，保費收入6.19億元；由於一般法定傳染病防疫險多半有隔離補償，受到年初Omicron疫情升溫影響，理賠件數達2579件，理賠金額2.07億元。

疫苗險承保件數則為40萬8298件，保費收入1.67億元；理賠件數相比一般法定傳染病防疫險少，僅175件，理賠金額784萬元。

防疫保單去年年中銷量達到高峰，8月開始疫情降溫，防疫保單單月銷量跌破百萬件，隨後買氣一路從單月銷量50萬件、35萬件降至10萬件，年底為防疫保單銷售谷底，交出單月5萬件的慘淡業績。

今年年初疫情再起，不到2個月整體防疫保單已賣破百萬件，不過市場預期隨疫情逐步降溫，防疫保單買氣應不會重現去年年中的好光景。（編輯：黃國倫）1110223