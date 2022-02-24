台灣精銳4月初掛牌上市 去年可望賺逾一個股本

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）行星式減速機和齒排傳動零配件設計製造商台灣精銳預期4月初掛牌上市，由於看好半導體、光電、汽車等自動化設備應用拉貨，預估今年業績獲利將較去年成長。法人預估，台灣精銳去年獲利可望超過一個股本。

台灣精銳今天下午舉行媒體交流會，展望今年營運，台灣精銳總經理郭崇哲預期，今年業績獲利目標較去年成長，看好電子與半導體產業、光電面板業、汽車業等自動化製程設備對高精密行星式減速機拉貨需求。

台灣精銳發言人林芳榮說明，今年接單穩定成長、自動化製程提高、用人費用下降、接單至出貨交期短、高精度加工技術等因素，加上今年子公司日月千禧酒店毛利表現可回到高峰水準，預估今年台灣精銳整體毛利率有機會較去年提升。

台灣精銳在台中中科園區設有一廠和二廠，二廠主要生產齒輪、齒排、齒條；去年完工投產的台中中科后里園區三廠，主要生產一廠減速機前製程加工。法人指出，台灣精銳在全球行星式減速機市占率約10.3%。

林芳榮表示，台灣精銳可開發出眾多型號、尺寸、扭矩等可搭配伺服馬達，具有低背隙、高效率、高輸入轉速、高輸出扭矩、運轉平順、低噪音等特性，一般品和特殊品行星式減速機型號別和機種別，累計可達6000種至7000種。

台灣精銳從製造機械手臂起家，目前主要產品包括超精密伺服系統專用精密型行星式減速機、高精度齒輪及齒排（條），營收8成以上來自半導體、面板及醫療設備產業所需自動化設備及工具機，產品自製率超過9成。

減速機在製程扮演重要角色，不僅可控制馬達輸出轉速快慢，也可改變伺服馬達的出力、運動方向，藉此提升製程的精準度，是生產半導體、光電及電動車等高科技產品所需要自動化設備的重要關鍵零組件。

台灣精銳2021年營收新台幣32.91億元，較2020年28.42億元成長15.8%；去年前3季毛利率49.61%、稅後淨利6.18億元，較2020年同期成長35.68%。台灣精銳去年前3季每股稅後純益8.48元，法人預估，2021年每股盈餘可望超過一個股本。

從產品營收比重來看，去年台灣精銳自結行星式減速機占比約77.74%，旗下子公司日月千禧酒店占比約10.5%；從銷售區域來看，去年亞洲占比約66.5%，其中，中國市場占公司全年營收比重約3成，其他地區的美國市場占比約12.6%、歐洲占比約20.2%。

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觀察競爭對手，法人表示，台灣精銳主要競爭同業包括德國WlTTENSTEIN、Neugart及日本電產新寶（Shimpo）、住友（Sumitomo）等。

從終端產品應用來看，法人指出，工具機占台灣精銳業績比重約2成，自動化設備占比約8成；在自動化設備中，電子和半導體業占比約2成，光電面板業占比約2成，汽車業占比約1成，生醫占比約5%，食品醫療美妝占比約15%。（編輯：張良知）1110224