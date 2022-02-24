立陶宛招商說明會 吸引百名工商業者瞭解投資環境

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）台灣與立陶宛關係逐漸升溫，也逐步洽談潛在合作商機，貿協今天表示，立陶宛投資局及企業局代表近期訪台，拜訪工商團體與企業，並出席招商說明會分享產業合作觀點，吸引近百名工商代表到場。

貿協今天舉行立陶宛投資及市場商機說明會，邀請經濟部國際貿易局副局長劉威廉、立陶宛投資局副局長Laisvis Makulis與企業局組長Tauras Jonaitis出席。

劉威廉致詞表示，台灣上個月剛成立「台灣中東歐投資基金」，聚焦在半導體、生技、雷射與電動車領域合作，立陶宛經商環境具有高度包容性，人力素質也高，非常適合台灣企業前往投資設廠，作為布局歐盟的新基地。

Laisvis Makulis在會中介紹立陶宛投資環境，包括地理位置優越、交通便捷、勞工素質佳、國際化與數位化程度高等優勢，若台灣企業到當地投資設廠，5天內就能將貨品發送至歐盟，並享10年免徵企業稅、個人所得稅與房產稅。

Tauras Jonaitis指出，立陶宛在資通訊、生命科學、光學與雷射、農產食品、傢俱、機械與電機等產業具優勢。

貿協表示，台灣與立陶宛去年雙邊貿易額達1億7400萬美元，成長逾20%，後續雙邊產業合作值得期待。（編輯：林克倫）1110224