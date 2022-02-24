與俄烏經貿往來少 主計總處：戰火對台影響有限

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）俄烏戰火愈演愈烈，外界關注台灣作為出口導向的小型開放經濟體，是否會受到波及；主計總處表示，台灣與俄羅斯、烏克蘭的直接貿易往來少，戰事對台灣出口、投資等主要經濟成長動能影響有限。

根據外電報導，俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動後，傳出烏國境內已有數百人傷亡。

主計總處今天舉行經濟預測記者會，分別上修2021年、2022年台灣經濟成長率至6.45%及4.42%；不過國際局勢瞬息萬變，今天俄羅斯對烏克蘭發動大規模的空中和地面攻擊，為全球政經局勢帶來極大不確定性，媒體也十分關注是否會拖累台灣經濟表現。

主計總處主計長朱澤民表示，台灣與俄羅斯、烏克蘭直接貿易往來很少，2021年對俄羅斯出口僅13.2億美元、進口49.8億美元，對俄出口占整體比重僅0.3%、進口則為1.12%。

主計總處補充，台灣對俄羅斯進口以煤、原油等礦產品較多，出口則是資通訊、機械產品為主。

至於去年台灣對烏克蘭出口、進口金額分別為1.6億美元、1.7億美元，對烏克蘭出口占整體出口結構比重為0.04%，進口占比也是0.04%。

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朱澤民表示，支撐台灣今年經濟成長的主要動能是出口及投資，探究出口暢旺原因，關鍵在於國外對台灣存在較大需求，特別是半導體，這部分需求應會延續，因此推測，俄烏戰爭對於台灣出口、投資不會有很大影響。

俄烏戰事雖不至於對台灣經濟造成直接衝擊，但朱澤民也說，如果俄烏局勢帶動能源價格上漲，或是美國祭出制裁，都可能帶來間接影響；俄烏戰事情況持續多久、程度多嚴重，以及國際制裁力道，都要繼續觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110224