岱稜去年每股賺1.61元 擬配息1.45元

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（中央社記者潘智義台北24日電）真空蒸鍍薄膜廠岱稜去年每股稅後純益新台幣1.61元，今天董事會決議，每股擬配發現金股利1.45元，以今天收盤價29元計算，殖利率約5%。

岱稜透過新聞稿說明，每股擬配發現金股利1.45元，包含盈餘分配現金股利0.9元，以及資本公積發放現金股利0.55元。

岱稜今天公布2021年財報，全年合併營收28.48億元，較前年成長20.25%，為歷史第3高，每股稅後純益1.61 元。合併營收成長主因中美市場布局發酵，且西歐疫情解封，訂單逐步回籠。

另外，去年營收成長原因還包括原物料價格上漲及台幣升值不利外銷報價等不利因素影響下，透過產能拉升規模經濟發酵，使毛利率與前年同期相當。

不過，岱稜說明，受COVID-19疫情情影響而衍生的全球航運塞港缺櫃問題，導致客戶訂單無法如期出貨，且美國子公司因應塞港及營收成長而增加備庫量，再加上原物料漲價，致使期末庫存增加。

岱稜指出，去年增加庫存已於今年陸續消化，今年1月營收站上2.97億元、年增57.11%，創下自2012年10月以來、近9年多單月新高，可見存貨去化效應。

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展望今年，岱稜主管表示，目前接單能見度尚佳，但因航運塞港缺櫃等因素的遞延出貨訂單仍存在，只要航運問題能夠緩解，整體營收應該仍可預期。同時新產線已順利量產，透過新機台高速生產優勢，可望能再逐步提升單位產能，並降低單位生產成本。

岱稜2020年8月動土的高效能倉儲中心已於今年1月取得使用執照，待啟用後整體存貨的備庫及週轉將更具彈性。（編輯：趙蔚蘭）1110224