經部：尼加拉瓜構成重大違約 台尼FTA於7/1停止實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北25日電）尼加拉瓜去年12月片面廢止與台灣簽署的自由貿易協定（FTA），經濟部今天表示，決定停止施行該協定，不過業者盼有適當緩衝期，預告7月1日起停止實施。

尼加拉瓜於去年12月宣布與台灣斷交後，也決議廢止與台灣在2008年簽署生效的FTA，而依照規定，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，經濟部國際貿易局今天表示，尼國片面中斷已構成重大違約行為，台灣決定停止施行該協定。

不過，許多業者反映已簽購採購合約，加上全球塞港，造成船期延誤，盼能有適當緩衝期，貿易局表示，預告7月1日起停止施行。

貿易局也提醒，尼國已停止核發台尼FTA優惠性原產地證明書，在7月1日前要申請適用關稅的業者，可參考財政部於今年1月21日公告的替代權宜措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據貿易局資料，台灣與尼國去年雙邊貿易總額為1億6650萬美元，而台灣對尼加拉瓜出口金額為2294萬美元，僅占出口總額0.01%，中止FTA後，對整體貿易影響有限。

資料顯示，台灣自尼加拉瓜主要進口冷凍凍白蝦、冷凍牛腩牛腱、粗糖、精糖、冷凍龍蝦、咖啡生豆、乾海參、鋼鐵廢料、冷凍牛雜、冷凍牛肚等產品，一旦FTA中止，將鼓勵及協助台商改向其他與台灣簽署FTA國家進口。（編輯：潘羿菁）1110225