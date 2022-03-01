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投資者逢低搶便宜？ 2月投信基金對俄曝險月增70億

2022/3/1 21:04
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（中央社記者謝方娪台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，國際局勢動盪，新興市場風險增溫，不過金管會2月底最新統計顯示，投資人透過境內基金持有俄羅斯曝險部位達新台幣268億元，相較1月底反而增加70億元。

烏俄情勢緊張，國內證券期貨業並未持有烏克蘭與俄羅斯投資部位，不過國內投資人仍有透過境內、外基金持有烏俄相關曝險，且據金管會證期局最新調查，2月底投資人透過境內基金持有俄羅斯曝險部位反而增加。

截至今年2月底為止，投資人透過境內基金持有俄羅斯曝險部位為268億元，月增70億元，占整體境內基金規模0.54%；透過境內基金持有烏克蘭曝險部位為32億元，月減12億元，占整體境內基金規模0.06%，從整體占比觀察曝險部位仍不大。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，目前僅一檔境內基金投資俄羅斯比重逾2成，其他境內基金投資俄羅斯比重都很低，有8檔介於10%至15%，其餘大部分小於10%，且都沒有暫停申贖，投資人不必擔心基金出現流動性風險，金管會也已要求業者針對風險進行妥善因應措施。

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因應俄烏情勢升溫，金管會已要求投信和基金經理人特別注意流動性和市場相關風險，並對業者風控部門啟動強化監理機制，投信業者必須每天回報基金贖回情形，若出現特殊狀況，金管會將適時要求投信業者啟動對應措施。

目前境內有3檔投資到俄羅斯的股債平衡基金，蔡麗玲表示，這3檔基金投資俄羅斯比重都不大，且暫停申贖定義為「營業日不受理申贖」，目前俄羅斯市場暫停交易，並非營業日，因此沒有暫停申贖的疑慮。（編輯：潘羿菁）1110301

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