三星S22開賣 在台預購成績3倍起跳

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（中央社記者江明晏台北2日電）三星旗艦機S22系列今天起開放預購早鳥取貨，吸引民眾排隊，台灣三星表示，自有通路預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上，看好S22整體銷量將會比前代至少成長2成。

三星Galaxy S22系列今天起開放預購早鳥優先取貨，除了提供預購消費者近萬元好禮，再加碼排隊禮最高3000元郵政禮券，開賣現場吸引數百位用戶排隊。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙表示，S22旗艦系列預購超乎預期，三星自有通路預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上。期盼透過S22旗艦系列上市，為台灣挹注換機動能並活絡高階手機市場，持續朝較前代成長2成邁進。

台灣三星觀察此次三星智慧館預購狀況，比較3款機型，Galaxy S22 Ultra銷量占比超越6成、也以大容量512GB最受青睞，占整體S22 Ultra預購量55%；Galaxy S22+與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成的比例。

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陳啓蒙說，線上三星商城占整體銷額只有3.5%，尚有成長空間，期望今年三星商城銷額占比達5%，今年S22旗艦系列，三星商城預購成績也為前代的3.5倍以上；三星智慧館實體通路則占銷額比重約7.5%，今年將積極展店，目前全台共有53間三星智慧館，目標今年達70家，銷額占比估達10%。期望三星自有通路加總，期望今年銷售額能占整體15%，未來則朝20%邁進。

關於電信通路，台灣三星觀察，長期以來電信約占銷售比例55%，目前台灣整體5G手機滲透率約85%至90%，而門號滲透率約20%。近期電信業者整合，台灣三星認為從需求量而言變動不大，也期望藉此重新分配資源、提升服務品質，創造市場正向影響。（編輯：趙蔚蘭）1110302