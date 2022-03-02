聚陽2月營收同期新高 法人看好美系客戶成長

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）成衣廠聚陽自結2月合併營收新台幣25.57億元，較1月28.57億元下滑10.5%，比去年同期18.07億元增加41.56%，創同期新高。法人表示，聚陽今年可受惠美系客戶成長。

累計今年前2月聚陽自結合併營收54.15億元，較去年同期41.88億元成長29.3%，也創同期新高。

展望今年，歐美終端消費需求旺，重要品牌、通路客戶訂單動能續強，聚陽訂單能見度看到上半年。

聚陽日前指出，儘管貨運塞港仍是今年不確定因素，但東南亞地區物流步入正軌，海運不順可望消散；今年上半年營運維持成長，估年增雙位數百分點，全年營收可望創高。

本土法人先前報告預估，今年聚陽美系客戶持續成長，美國市場需求強勁，庫存水位相對偏低，兩家品牌客戶今年業績看增逾15%，可望成為聚陽營運成長主要動能，聚陽訂單成長可望超過客戶銷售增幅。

法人預期，聚陽今年業績可站上新台幣330億元，較去年289.3億元成長14%至15%，獲利看增2成，每股純益拚超過13元。

另一本土法人預期，聚陽今年產能可望擴充超過10%，產品平均銷售價格（ASP）可增加3%，毛利率和營益率可改善0.5個百分點以上，今年上半年聚陽出貨量有機會較去年同期增加13%至17%區間，今年聚陽產品鎖定機能類和運動類為主。（編輯：楊凱翔）1110302