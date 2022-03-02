俄烏戰爭 神基：受影響銷售金額小於1%無呆帳

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強固型工業電腦廠神基2日召開法人說明會，董事長黃明漢說，神基在越南需求相對明確，包含3C、汽車業客戶都希望神基在越南擴產。中央社記者吳家豪攝 111年3月2日

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（中央社記者吳家豪台北2日電）強固型工業電腦廠神基今天召開法人說明會，董事長黃明漢表示，神基強固型電腦出貨以空運為主，受到俄烏戰爭影響的銷售金額小於1%，目前為止沒有呆帳問題。

黃明漢說，俄羅斯和烏克蘭是金屬生產國，不過神基供應來源分散，沒有受到俄烏戰爭的立即影響，會致力維持全球出貨。

他分析，歐洲鐵路進入俄羅斯有4到5條主線，目前看來俄烏戰爭影響2條，但神基很少利用陸運，強固型電腦大部分走空運。

黃明漢透露，神基於上週組成專案小組，隨時討論財務、人事、業務等因應措施，目前為止受影響的銷售金額小於1%，沒看到任何呆帳問題。至於俄烏戰事是否擴大，仍無法預測，神基會隨時關注並提出相應措施。

他也提到，神基在越南需求相對明確，包含ODM、3C、汽車業客戶都希望神基在越南擴產，從接單來看也有成長。在綜合機構件方面，神基規劃開發新金屬板材、新一代製程，希望未來3到5年能帶來貢獻。

神基去年第4季合併營收新台幣77.08億元，季增3.3%；歸屬於母公司業主淨利7.18億元，季增14.7%；每股盈餘（EPS）1.2元。

神基2021年度合併營收達300.84億元，年增8.1%；毛利率25.2%，年減2.7個百分點，主要受到零組件漲價、各產品成長力道不同的影響；營業利益率8.7%，年減2.5個百分點。因去年處分中國華南工廠，挹注獲利約25億元，全年歸屬於母公司業主淨利42.74億元，年增65.8%；每股盈餘7.2元。（編輯：楊蘭軒）1110302