3引擎推動去年獲利197億創高 第一金：加碼配發股利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）第一金法說會今天公布2021年營運成果，全年稅後純益為新台幣197.39億元、年增17.4%，獲利創史上新高；第一金表示，盈餘增加情況下，今年股利配發會較去年增加。

第一金今天舉行第4季線上法說會公布2021年營運成果，全年稅後純益為197.39億元、年增17.4%，每股盈餘（EPS）為1.52元。獲利核心第一銀行獲利176.52億元，年增12.6%。

同時，受惠於台股交易量創新高之下，第一金證券稅後淨利為14.96億元，年增101.1%，第一金人壽獲利年增23.7%；兩者獲利占金控整體比重超過10%。

一銀2021年放款年成長6.9%，帶動淨利息收入大增13.1%，淨利差（NIM）回穩至1.01%；手續費收入年成長8.7%。企金放款方面，核心業務中小企業放款年成長達9.5%，個金方面，房貸業務放款年增5.5%。

資產品質方面，第一金表示，2021年底一銀逾放比再降至0.20%水位，覆蓋率重回600%以上大關，資本充足得以支應今年業務擴展，2月再增設美國第一銀行聖馬特奧（San Mateo）分行，搭配各國鬆綁防疫措施與重啟國門商機，今年可謂海外重開機的一年。

展望今年營運走勢，第一金回應，市場預期今年將是利率正常化的一年，可望帶動客戶資產配置商機及進入升息循環的放款需求，對於營運動能可期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第一金去年獲利創紀錄，媒體關切今年股利政策，第一金表示，盈餘提高狀況下，會以財務調度方式發放股利，總股利可望較去年增加，並同樣是現金股利為主、股票股利為輔，秉持「多賺多發」原則，配發率維持6到7成。第一金去年配發股票股利0.1元與現金股利0.9元。

針對烏俄情勢，第一金說，多數客戶與俄羅斯往來較少，正在全面清查，近期將統計出是否受到影響，後續則需看戰事持續多久，若和談未果，西方國家對俄制裁不會立刻結束，打亂市場，影響投資布局與區域避險策略，包含設廠與資源分布，估計美國會是最大受惠者。（編輯：潘羿菁）1110302