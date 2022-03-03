台貿中心與素里商會簽MOU 促進台加企業合作

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）為進一步拓展台灣貿易商機，溫哥華台灣貿易中心與大溫哥華地區素里商會簽訂合作備忘錄（MOU），藉由雙方共同行銷交流，讓台灣和素里商會廠商有更多合作機會。

在駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣見證下，台灣貿易中心主任陳建坤與素里商會（Surrey Board of Trade）總裁暨執行長休伯曼（Anita Huberman）簽署合作備忘錄，加強雙方業務合作、促進進出口貿易及商業投資、強化資訊分享、增加商機媒合與企業行銷機會，為台灣廠商及素里商會會員廠商創造合作機會。

陳建坤表示，台灣在疫情期間有穩定及亮麗的經濟表現，2021年經濟成長率高達6.45%，也是11年來最高，加拿大媒體多次報導成功的台灣經驗，加拿大三級政府也感謝台灣在疫情期間提供如口罩等醫療資源，因此這次與素里商會的合作非常順利。

陳建坤表示，外貿協會每年辦理超過30項國際專業展，及數十場採購洽談會、線上發表會等拓銷活動。在疫情爆發後迅速成立線上「防疫國家館」，成功整合台灣科技醫療優勢，媒合醫療物資供應鏈。透過簽署合作備忘錄，能加強與素里商會的交流，促進台加企業合作，開啟更多商機。

休伯曼致詞表示，處於全球化經濟的世界，素里商會非常榮幸與溫哥華台灣貿易中心合作。她說，開放國際貿易的國家往往成長更快速，具高度創新力和生產力，提供人民更多機會，相信這會是一個美好的合作開始。

素里市目前為卑詩省第二大城市，是發展最迅速的城市，目前人口約59萬，是年輕家庭和勞動力首選的大溫哥華地區城市。隨著新輕軌計畫通過、工業企業陸續進駐以及地產不斷建設，預計該市人口於2030年將超越溫哥華，躍升為卑詩省第一大城市。因為年輕人才匯聚，造就素里在電動車、建材與新創科技等領域的優勢，加上工業用地多，極具發展潛力。

陳建坤和休伯曼都認為，台灣在電動車、5G、智慧製造及醫療照護等產業蓬勃發展，與素里地區相關產業結合度高，能共同創造更多新商機。

台加經貿關係緊密，2021年台加雙邊貿易額較2020年大幅成長約48%，達82億美元，創下新高；其中，台灣與卑詩省雙邊貿易額也創下新高，約26億美元，較2020年大幅增加約75%，為卑詩省第5大貿易夥伴。（編輯：林憬屏）1110303