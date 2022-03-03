金管會：壽險對俄曝險即使全損 淨值比仍高於3%

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（中央社記者謝方娪台北3日電）立委質疑，有壽險公司去年底加碼投資俄羅斯，形同發戰爭財。金管會對此表示，業者都已自我約束，在烏俄情勢恢復前不再新增對俄投資，另即使壽險業曝險新台幣1382億元全損，各壽險公司淨值比仍會高於法定3%要求。

民進黨立委高嘉瑜在臉書發文質疑，有壽險公司去年第4季加碼投資俄債，想發戰爭財，不符合ESG（環境、社會、公司治理）投資原則，她也指出，俄羅斯現在沒有償債能力，以台灣壽險業持有金額觀察，可能淪為全球最大俄羅斯債券受災戶。

金管會保險局主秘蔡火炎強調，截至今年1月底，壽險業投資俄羅斯曝險金額共計1382億元，占保險業資金總額僅0.46%，如果按各公司投資部位觀察，金額都不大，對於各公司淨值比不會有太大影響，假設壽險業持有俄羅斯投資部位全損，各壽險公司淨值比仍會高於法定3%要求。

蔡火炎表示，金管會要求各壽險公司必須每半年公布淨值比，且數據須經過會計師核閱及查核程序，金管會持續緊盯業者淨值比變化，也會採取適當監理措施。

另外，蔡火炎強調，各壽險公司都已簽署機構投資人盡職治理守則，也必須遵守ESG投資原則，各壽險業已自我要求，在烏俄情勢恢復前不會再新增對俄羅斯投資，因此不會有壽險業加碼投資的問題。（編輯：楊凱翔）1110303