金融業須出清對俄投資部位？金管會未強制要求

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（中央社記者謝方娪台北3日電）俄羅斯遭國際制裁，金融業是否要依ESG原則出清投資部位，金管會表示，對銀行、保險、證券等金融三業都未有強制出清要求，不過已提醒壽險業應在半年內改善，金管會也提醒投信業者應進行妥善風控並考量投資人利益。

金管會統計，截至今年2月底為止，投資人透過境內基金持有俄羅斯曝險部位為新台幣268億元，占整體境內基金規模0.54%；截至今年1月底為止，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險部位為317億元，占比0.85%。

金管會數據顯示，無論境內外基金對俄曝險比重皆不到1%，不過俄羅斯入侵烏克蘭，遭到國際制裁，金融業依照ESG（環境、社會、公司治理）原則，手中現有投資部位如何處理，引起各界熱議。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，投信業者已全數簽署聲明遵循機構投資人盡職治理守則，且依公會訂定的投信投顧治理實務守則，投信業者執行投資時須考量被投資標的ESG表現，金管會去年也已提醒投信業者，運用基金資產時必須避免投資有人權爭議或軍火武器相關的投資標的，並留意被投資標的所在地的政治、ESG等投資風險，以保障投資人權益。

蔡麗玲說，去年底投信投顧公會修正投信風險管理實務守則，明確列舉政經風險為必須衡量的風險項目，金管會也已要求投信業者必須依實務狀況和內部管理需求，制定政經風險的風險評估控管機制，並納入內控制度，提報董事會通過。

蔡麗玲強調，若基金投資標的涉及政經風險，必須非常審慎，業者必須在公開說明書和相關銷售文件揭露相關風險事項。

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如今俄羅斯入侵烏克蘭，遭到國際制裁，投信基金持有俄羅斯投資部位是否須調整，蔡麗玲表示，不管從企業社會責任、盡職治理觀點或風險管理觀點，投信業者必須考量ESG及政經相關風險，依風控進行評估，並考量投資人最大利益，金管會將密切注意業者在相關風險執行和投資標的上，是否遵循盡職治理和風險管理考量。

金管會銀行局副局長林志吉表示，截至今年1月底為止，本國銀行對俄羅斯授信0.64億元、投資50.38億元，曝險部位相對不大，只要銀行業投資海外沒有超過限額，不會強制要求銀行業進行投資部位調整，是否出清對俄部位依各銀行自行評估，金管會將持續關注國際金融情勢發展，適時採取必要監理措施。（編輯：楊凱翔）1110303