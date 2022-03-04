夏普擬換股合併SDP 取得廣州10.5代廠產能

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海轉投資日本夏普（Sharp）今天公告，與堺工廠（SDP）大股東WPL達成共識，透過股權交換方式、以11.45股夏普普通股換1股SDP股票的比例，取得SDP所有股權，SDP將成為夏普完全子公司。

夏普會長戴正吳指出，這可讓夏普增加全球面板事業的競爭力，並取得SDP在中國廣州10.5代線廠55吋、65吋、75吋面板的優先供應權。

夏普董事會2月18日通過將原持有20%股份的大型液晶面板生產公司堺工廠（SDP）完全納為子公司的計畫，夏普今天公告取得SDP全數股權的辦法。

夏普指出，3日夏普董事會通過SDP完全子公司化，並公布取得SDP全數股權的細節。夏普將與SDP大股東World Praise Limited（WPL）透過股權交換方式，以11.45股夏普普通股換1股SDP股票的比例，取得SDP所有股權，夏普將發行新股約3845萬3680股。

夏普指出，雙方換股協議須先獲得反壟斷競爭法等批准許可，與WPL換股合約的簽約時間尚待確定。

根據資料，SDP於2009年4月成立，資本額324.85億日圓，發行股數419.8萬股，目前董事長為邱啓華；邱啓華也是SDP大股東WPL的主要出資者，持股比重83.08%。

截至去年6月底，SDP員工人數約1150名，主要客戶包括韓國三星（Samsung）和LG電子（LG Electronics），夏普持有SDP約20%股權，WPL持有SDP約80%股權。

2020年SDP營收1052.11億日圓，代表本業的營業虧損416.21億日圓，稅後虧損1019.94億日圓；從2018年至2020年，SDP累計稅後虧損達1501.06億日圓。

夏普會長戴正吳在2月18日內部信件指出，2021年初，夏普本來想把所有SDP股份賣給WPL，但他覺得不妥，中止這樣的想法，最後僅賣出少部分股份。

戴正吳說，考量大型面板的市場動向和夏普的面板事業策略，並考慮決策的時機，決心要將WPL手上的SDP股份全部買回，將SDP復歸為夏普的100%子公司。

戴正吳表示，SDP在日本大阪堺工廠投資超過4300億日圓，關連工廠的投資也耗資5000億日圓至6000億日圓，投資總額超過1兆日圓；SDP有很多技術人員是從夏普借調過去，加上許多產能、土地、關連工廠都是向夏普租借，兩家公司長期以來是不可分割的事業共同體。

另一方面，SDP在中國廣州擁有10.5代線工廠部分股權，戴正吳表示，目前夏普在電視及面板市場，已推出採用SDP面板的42吋、60吋、70吋商品；若併購SDP，就能取得廣州工廠55吋、65吋、75吋面板的優先供應權。

戴正吳表示，藉此夏普就可以擁有完整系列的產品，就有條件重回全球市場競爭的行列。

戴正吳指出，目前SDP也投資開發生產筆記型電腦和個人電腦用14吋液晶面板，將來可提供具競爭力的筆記型電腦和個人電腦用面板，夏普龜山工廠稼動滿載的部分，也可由SDP分攤紓解。（編輯：張良知）1110304